Gossip Uomini e Donne | Veronica va via | “Maria | spero di non averti deluso”

(Di lunedì 16 dicembre 2019)Burchielli lasciacon Alessandro Zarino e si scusa con Maria De FIlippi In quest’ultima puntata del Trono Classico diampio spazio è stato dedicato a Alessandro Zarino eBurchielli. Difatti il giovane ex tronista diè tornato in studio dopo la richiesta di confronto da parte della ragazza, la quale ha dichiarato settimana scorsa di aver capito di provare ancora dei sentimenti nei suoi confronti. E oggi ae Alessandro, dopo un serrato botta e risposta, hanno deciso di darsi una seconda possibilità. Difatti i due hanno lasciato lo studio del dating show di Maria De Filippi mano nella mano. Ma poco prima di uscireBurchielli, ovviamente, ha salutato la padrona di casa, non nascondendo di temere l’abbia delusa per via dell’atteggiamento avuto ultimamente: “Mariadi ...

