Gessica Notaro toglie la benda dall' occhio ​sui social | Devono operarmi di

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Novella Toloni La modella ha pubblicato un video suiper annunciare un delicato intervento all'. Poi, a sorpresa, si è tolta laper mostrare i drammatici effetti dell'aggressione subita nel 2017, la modella riminese ed ex Miss Romagna 2007, sfregiata'acido nel 2017'ex compagno Edson Tavares, è stata operata all'sinistro. L'ex concorrente di "Ballando con le Stelle" ha raccontato il delicato momento pre operatorio con un video pubblicato, poche ore fa, suinetwork. Laha condiviso sulle sue pagine Facebook e Instagram questo importante momento della sua vita, registrando un breve filmatoa sala d'attesa dell'ospedale "Bufalini" di Cesena, dove si è sottoposta all'intervento. L'operazione, come lei stessa ha tenuto a precisare nel video amatoriale, si è resa necessaria per valutare lo stato dell'...

