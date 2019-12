Frana | tempi lunghi e valico quasi chiuso | Gagliano chiede traghetti

Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiPraiano (Sa) – Il primo, immediato, effetto dellaa Capo d’Orso che sta spezzando in due la Costiera amalfitana è nell’avviso diramato domenica dalla Sita: “Lunedì le corse delle 6.00, 6.30 e 7.00 da Amalfi seguiranno la direzione Maiori, poidi Chiunzi. A Corbara si transiterà in virtù delle finestre concesse agli studenti, quindi l’imbocco dell’autostrada a Nocera Inferiore e l’arrivo a Salerno”. Per il ritorno, la strada sarà quella per Agerola. Con le limitazioni del(strada ritenuta insicura), il collegamento con Salerno è davvero difficile – a tratti sarà proibitivo – per i tanti studenti e pendolari. Il grido d’allarme dell’imprenditore turistico Salvatore: “Penso che questa volta lain Costiera, sia veramente seria ed iper gli ...

