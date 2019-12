Emre Can Juventus, nuova svolta: cambia tutto in vista di gennaio (Di lunedì 16 dicembre 2019) Emre CAN Juventus- Punto interrogativo attorno al prossimo futuro di Emre Can, il quale si avvicina sempre più all’imminente addio in vista della prossima e imminente sessione di mercato invernale. Zero minuti anche nel match di ieri contro l’Udinese, altro chiaro segnale d’addio. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, il centrocampista tedesco piace particolarmente al PSG, ma massima attenzione anche al Borussia Dortmund, altra società fortemente interessata all’ex centrocampista del Liverpool. Emre Can Juventus, ecco quanto potrebbe incassare Paraici Il centrocampista tedesco ha una valutazione di circa 40 milioni di euro, cifra che la Juventus potrebbe incassare con la formula del prestito con diritto di riscatto in favore del prossimo e futuro club dell’attuale numero 23 bianconero. Leggi anche: Mercato Juventus: il giocatore ...

