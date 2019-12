Domenica In | a Mara Venier scappa un “vaffa” in diretta Rai | poi si pente

Leggi la notizia su tpi

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Aun “vaffa” inRai: “Ho esagerato”è amata da sempre per la sua spontaneità. I telespettatori sono pronti a perdonarle anche qualche parolaccia intv. Le parolacce della conduttrice All’inizio dell’intervista a Elisabetta Canalis, ospite del programmaIn, si è fattare una parolaccia inper poi rendersene conto quando ormai era troppo tardi. Parlando della vita dell’ex velina, che si è trasferita a Los Angeles quando era ancora fidanzata con George Clooney, ha detto “vaff**” quando si raccontava della fine della relazione. “Oddio, ho detto una parolaccia”, ha detto subito dopo mostrando pentimento. Un rimorso che ha cercato di cancellare alludendo a chi “ci ha costruito una carriera politica dalle parolacce”. La conduttrice ha poi concesso ...

RaiUno : E come ogni domenica, il pomeriggio si fa 'in'! ?? Una nuova puntata di #DomenicaIn con Mara Venier e tanti amici st… - Profilo3Marco : RT @tempoweb: Contro il bullismo L'ultima lezione di #TizianoFerro commuove a #domenica in [guarda] - infoitcultura : Domenica In, Emma emoziona Mara che la sorprende: “Ti vedo più bella” -