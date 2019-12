Alitalia | la ricetta di Lufthansa | partner giusto e ristrutturazione

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di lunedì 16 dicembre 2019) La ‘fase due’ del salvataggio disi prepara al decollo. Con il super commissario Giuseppe Leogrande che domani farà il suo esordio al tavolo al Mise convocato dal ministro Patuanelli con i sindacati, si attende di capire come si tradurrà nei prossimi mesi la nuova rotta della compagnia, all’insegna della riorganizzazione, dopo due anni e 7 mesi di inutili tentativi di vendita. La prima indicazione l’ha data il Governo aprendo al controllo straniero.Si pensa sempre a, che con tempismo torna a farsi sentire, suggerendo la propriae giusta. Una sorta di candidatura indiretta, che però resta vincolata a quello che per Francoforte è un imperativo: prima di investire, serve una compagnia ristrutturata e profittevole.“Perchéabbia un futuro di lungo termine, ...

