Al via “Le Feste delle meraviglie in tavola” della Regione Lazio

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Roma, 16 dic. (askanews) – Al via Lein Tavola: tanti appuntamenti legati al food che fanno parte del grande contenitore di, l’iniziativa promossa dallaa Roma e nei comuni del territorio in occasione del Natale, dedicata alle eccellenze agroalimentari laziali. Il ricco programma è stato presentato nella suggestiva cornice dello spazio Esposizioni di Roma da Enrica Onorati, Assessore all’Agricoltura, PromozioneFiliera eCultura del Cibo, Ambiente e Risorse Naturali, e da Paolo Orneli, Assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Ricerca, Start-Up e Innovazione, in collaborazione conInnova. Mercatini, fattorie didattiche, menu con prodotti DOP e IGP delda gustare nei migliori ristoranti del, degustazioni guidate e show cooking, attività didattiche, promozioni ad ...

