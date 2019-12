Al cinema Escher - Viaggio nell' infinito | un documentario ipnotico

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Serena Nani Vita e opere di un grande artista che riteneva se stesso, prima di tutto, un matematico alla ricerca della meraviglia.e sale solo il 16, 17 e 18 Dicembre. "", ildiretto da Robin Lutz e dedicato al visionario artista olandese Mauritz Cornelissarà alin 100 sale ma solo per tre giorni, dal 16 al 18 dicembre. La narrazione si avvale della voce fuori campo dell'attore Stephen Fry e trae spunto da lettere, lezioni e appunti scritti da un autore la cui fama, a 40 anni dalla morte, continuare a crescere. Nato nel 1898 in una famiglia di scienziati,ebbe un'infanzia dorata ma non spensierata, essendo lui cagionevole di salute. Si avvicinò al disegno vedendo in esso un conforto e non lo abbandonò fino alla morte, avvenuta nel 1972. Così come da piccolo giocava con le associazioni di pensieri, da ...

