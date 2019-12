Aggressione a transessuale a Milano | denunciato un uomo di 51 anni

Leggi la notizia su notizie

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Unromeno di 51è statoper lesioni e possesso di arma atta a offendere. Nel pomeriggio di domenica 15 dicembre, infatti, si è reso protagonista di un’a unin via Padova a. L’avrebbe dapprima utilizzato una barra di ferro contro la 35enne e poi avrebbe tentato la fuga a bordo di un furgone. Da quanto si apprende, però, sarebbe stato fermato. I passanti hanno cominciato ad urlare: “Stanno aggredendo una donna in strada in via Padova”. Gli agenti dunque si sono precipitati sul posto dove hanno trovato una trans (amica della 35enne) che minacciava di tagliarsi le vene con un coccio. La polizia è intervenuta con un taser.Intorno alle ore 12 di domenica 15 dicembre è avvenuta un’a unain via Padova a. Secondo quanto ricostruito, la ...

Yogaolic : RT @SkyTG24: Picchia transessuale con una barra di ferro, denunciato a #Milano - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Picchia transessuale con una barra di ferro, denunciato a #Milano - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Picchia transessuale con una barra di ferro, denunciato a #Milano -