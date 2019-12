Weekend nero in montagna | due vittime in Piemonte e in Alto Adige

Leggi la notizia su newsmondo

(Di domenica 15 dicembre 2019) Incidenti in. Due persone sono morte ine indopo essere stati travolti da valange. In Veneto salvi due scialpinisti. ROMA – Incidenti in, il bilancio si aggrava. In questo secondodi dicembre due persone hanno perso la vita ine indopo essere stati travolti da valanghe. L’allarme è stato lanciato da alcuni compagni di cordata ma per lepurtroppo non c’è stato niente da fare. Valanga nel Vercellese, un morto Il primo grave incidente è avvenuto nel Vercellese, in alta Valsesia. Una slavina ad Alagna ha travolto un giovane poco sotto il passo della Civera. Inutili i tentativi di salvarlo, per la vittima non c’è stato niente da fare. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava affrontato lacon il suo snowboard quando è stato travolto dalla valanga. Il ragazzo è ...

