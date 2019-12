Vlahovic riprende l’Inter al 92′ 1-1 | la Viola respira | la Juve aggancia la vetta

Leggi la notizia su open.online

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Al Franchi finale amaro per l’Inter che si fare al 92′ dalla Fiorentina e si vede raggiungere al primo posto dallantus. La squadra di Conte passa al minuto 8 con l’ex Borja Valero, il migliore in campo, applaudito da tutto lo stadio; poi viene raggiunta al 92′ da un eurogol di, partito dalla sua metà campo e libero di fare di tutto, di più. La doccia gelata è servita. L’Inter recrimina per aver buttato all’aria due punti. Almeno tre le chances gettate al macero da Lukaku, tra mancate finalizzazioni e assist sbagliati. Dragowski è attento, ma il belga ha una grossa percentuale di colpe sulla coscienza. A pesare sull’esito del match, che salva la panchina di Vincenzo Montella, anche i cambi. All’allenatore della, fischiato al momento del cambio Chiesa-(il primo accusava noie fisiche), è andata di ...

