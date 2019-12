Storia di un matrimonio | quell' incapacità di dire ti amo

Leggi la notizia su feedproxy.google

(Di domenica 15 dicembre 2019) New York City, giorni nostri. Lui è un famoso e apprezzato regista teatrale, lei un'attrice: Charlie (Adam Driver) e Nicole (Scarlett Johansson) affiatata coppia nella vita quotidiana e non, condividono il lavoro/passione scandendo le proprie giornate tra prove teatrali, copioni, routine mondana e privata. Finché i barlumi di una crisi coniugale bussano alla porta: Nicole non vuole rinunciare all'offerta di recitare in un pilot di una serie tv che si gira a Los Angeles, sua città natale, mentre (...) - Cinema / Cinema, Amore,, Attori, Sentimenti, Critica, Commedia, Regista, Regia, Film drammatico

