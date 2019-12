Milan-Inter | derby tra tifosi per regalare un sorriso ai bimbi del Gaslini

Derby di solidarietà tra i tifosi di Inter e Milan per il Gaslini : Fonte foto: Fabrizio TenerelliDerby di solidarietà tra i tifosi di Inter e Milan per il Gaslini 1Sezione: Cronache Tag: AC Milan Inter Gaslini Fabrizio Tenerelkli tifosi Interisti e Milanisti di tutto il Ponente della Liguria, da Ventimiglia a Savona, hanno organizzato una raccolta di doni che sono ...

Serie A : vincono Roma e Juve - pari Milan. Fiorentina-Inter - le formazioni ufficiali : Serie A, i risultati di domenica 15 dicembre 2019. In campo Milan, Juventus e Inter. La Roma alle 18 contro la SPAL all’Olimpico. Roma – Serie A, i risultati di domenica 15 dicembre 2019. Dopo i tre anticipi di ieri, la giornata continua con la sfida tra Verona e Torino. Milan e Juventus in campo alle 15. Roma-SPAL e Fiorentina-Inter a completare l’intenso programma. Ecco tutti i risultati: Hellas Verona-Torino ...

Badminton - Italian International 2019 : Carolina Marin vince a Milano per la seconda volta. I risultati delle finali : Si sono svolte a Milano le finali degli Italian International di Badminton: i cinque titoli in palio vanno ad atleti di cinque Paesi diversi, ma tutti europei. L’atleta maggiormente attesa alla vigilia non tradisce i pronostici: l’iberica Carolina Marin si impone nel singolare femminile al termine di un torneo dominato. Nel singolare maschile affermazione del transalpino Christo Popov, che però manca il bis, venendo sconfitto nella ...

LIVE Venezia-Olimpia Milano - Serie A basket in DIRETTA : 41-41 - all’intervallo è perfetta parità al Taliercio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Qualche statistica: la valutazione dice 50-40 Venezia, che ha il 69% da due, contro il 53% di Milano. Olimpia avanti 15-10 a rimbalzo. TOP SCORER – VENEZIA: Bramos 13; Milano: Rodriguez 10 Rodriguez sbaglia una tripla dalla parabola altissima, ed è proprio così che si va a concludere il secondo quarto, sul 41-41, in perfetta parità! De Raffaele rende la pariglia a Messina: altro time out. ...

Milano - al via gli Italian International di Badminton : Roma, 12 dic. (askanews) – E’ iniziata al PalaBadminton di Milano la diciannovesima edizione dei Decathlon Perfly Italian International 2019, uno dei primi 15 tornei continentali di Badminton che vedrà impegnati alcuni dei migliori atleti del mondo in una tappa pronta ad assegnare punti pesanti per la qualificazione ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. A Milano presenti oltre 300 atleti in rappresentanza di 55 nazioni e 5 continenti, ...

L’uomo del giorno - Luciano Castellini : un interista con Napoli e Torino : un suo errore costò la B al Milan : Nato a Milano nel 1945, Luciano Castellini è stato il tipico portiere degli anni ’70 e ’80. Oggi compie 74 anni. E’ cresciuto nel Monza, ma ha sempre tifato Inter, squadra con la quale non riuscì mai a giocare, ma divenne allenatore dei portieri nerazzurri dopo il ritiro e guidò per due volte l’Inter dalla panchina. Per capire la sua fede nerazzurra basti pensare che fu vice presidente dell’inter Club di ...

Milan - finale Intercontinentale amara col San Paolo – 12 dicembre 1993 – VIDEO : Il 12 dicembre 1993 il San Paolo batte il Milan di Fabio Capello nella finale di Coppa Intercontinentale all’Olimpico di Tokyo Dopo la crisi di inizio Anni ’80, il 20 febbraio 1986 Silvio Berlusconi rileva la società Milan e avvia un progetto di ricostruzione della rosa a partire dalle sue fondamenta. Dopo una stagione di assestamento, i rossoneri scelgono di affidarsi ad Arrigo Sacchi per la guida ...

Diretta/ Inter Milan donne - risultato 0-4 - streaming video tv : dominio rossonero! : Diretta Inter Milan donne streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca per gli ottavi di finale della Coppa Italia femminile.

Coppa Italia femminile : Milan poker all’Inter - Juve e Sassuolo a valanga : Coppa Italia femminile: il Milan schianta l’Inter nel derby femminile, la Juve ne rifila 7 al Chievo Fortitudo Leggi su Calcionews24.com

Malagò : «Inter-Barcellona? Che emozione! Milano ha il vento a favore» : Il commento del presidente del CONI Malagò sulla sfida di questa sera fra l’Inter e il Barcellona a San Siro Non poteva mancare tra il pubblico di Inter-Barcellona Giovanni Malagò, presidente del CONI. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. «Inter-Barcellona? Devo dire che è un’emozione, anche perché siamo con gli amici del CIO, la delegazione. Abbiamo visto un altro museo come la Scala, e ora siamo in quella del ...

Coppa Italia femminile - il derby Inter-Milan live su TIMVISION : Dove vedere Inter Milan Coppa Italia femminile – Un anno fa, era il 9 dicembre 2018, Inter e Milan si affrontarono per la prima volta nella loro storia negli Ottavi di Coppa Italia. Il match terminò 5-3 per le rossonere che, mesi dopo, riuscirono a imporsi anche nella prima stracittadina disputata in Serie A (3-1 […] L'articolo Coppa Italia femminile, il derby Inter-Milan live su TIMVISION è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

Badminton - Internazionali d’Italia Milano 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Da giovedì 12 a domenica 15 si svolgeranno a Milano gli Internazionali d’Italia di Badminton: anche quest’anno la competizione nostrana è in calendario in concomitanza con le Grand Finals del World Tour, in programma a Guangzhou, in Cina, quindi non ci saranno i grandi nomi del volano nella città meneghina. Giovedì 12 si disputeranno le qualificazioni, mentre a partire da venerdì 13 largo ai tabelloni principali, fino allo ...

LIVE Pesaro-Olimpia Milano 30-31 - Serie A basket 2019-2020 in DIRETTA : meneghini avanti di un solo punto all’intervallo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:17 Milano avanti di un solo punto dunque contro una combattiva Vuelle. Nonostante il predominio a rimbalzo (24 a 17) l’Armani, complici i 6 liberi falliti non è riuscita a scrollarsi di dosso i padroni di casa, che hanno distribuito molto bene i punti: almeno 5 punti per 5 giocatori diversi. Tra 15 minuti circa avrà inizio la ripresa. 30-31 2/3 per l’americano di passaporto tunisino. ...

Il Barcellona renderà la vita facile all’Inter : a Milano arrivano le riserve : L’Inter martedì si gioca un pezzo di stagione mentre il Barcellona agli ottavi di Champions è già approdato, da primo