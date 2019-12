Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di domenica 15 dicembre 2019) Se una cosa è chiara di questi mesi di Conte-bis, è che il Partito democratico coltiva ancora il sogno di riconquistare i voti persi a sinistra, soprattutto nei confronti del Movimento 5 Stelle. All’inizio era il sogno di riportare a casa questi elettori. Oggi, il sogno si è tramutato in un corteggiamento a distanza, di cui il governo giallorosso sarebbe soltanto un passaggio. Non è un mistero che il ministro Dario Franceschini, e con lui molti dirigenti, perseguano il progetto di un’alleanza strutturale ed elettorale tra Partito democratico e Movimento 5 Stelle, per far fronte all’avanzata delle destre di Salvini e Meloni. Che si possa costruire davvero una simile alleanza, ad oggi appare impossibile, perché il Movimento 5 Stelle è composto da almeno due anime, e quella di sinistra è più debole di quella di ...

marcoz984 : RT @HuffPostItalia: Le Sardine e quelle sirene del Pd che non devono ascoltare - bastbux : Sapete cosa sarebbe stato davvero figo? Avere Solange come leader delle #Sardine che sul palco diceva a tutti di i… - emagagge : RT @HuffPostItalia: Le Sardine e quelle sirene del Pd che non devono ascoltare -