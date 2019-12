Iezzo | “Ancelotti? Mi dà più fastidio l’ipocrisia che sento nella piazza napoletana”

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di domenica 15 dicembre 2019)su Ancelotti: fino a 10 giorni fa tutti volevano che si dimettesse Ancelotti, oggi sono tutti dispiaciuti per la scelta fatta Gennaro, ex portiere del Napoli, ospite di TMW Radio durante ‘Stadio Aperto’, ha parlato della squadra azzurra, di Ancelotti e Gattuso. Queste le sue parole: Oggi Lavezzi ha salutato il mondo del calcio. Ci hai condiviso lo spogliatoio del Napoli, che sembra essere molto diverso da quello di oggi… “C’è differenza, noi come squadra eravamo più vicini alla tifoseria. Poi il club è cresciuto piano piano e ha cercato di tenere sempre più i giocatori ovattati. Quel Napoli dava tanta emozioni perché c’erano tanti italiani e tanti napoletani. In campo avevamo una grande voglia di regalare grandi risultati”.: da Ancelotti e Gattuso “La cosa che mi dà piùè l’ipocrisia che...

sscalcionapoli1 : Iezzo bacchetta i tifosi: “Troppa ipocrisia su Ancelotti! Volevano le dimissioni e ora sono dispiaciuti…”… - Salvalentino86 : RT @tuttonapoli: Iezzo bacchetta i tifosi: 'Troppa ipocrisia su Ancelotti! Volevano le dimissioni e ora sono dispiaciuti...' - SiamoPartenopei : Iezzo bacchetta i tifosi: 'Troppa ipocrisia su Ancelotti! Volevano le dimissioni e ora sono dispiaciuti...' -