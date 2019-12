Guida Tv Lunedì 16 dicembre | programmi di oggi | termina Watchmen VO

Leggi la notizia su dituttounpop

(Di domenica 15 dicembre 2019)Tv16Cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 21:25 Ognuno è perfetto 1×01-02 1a Tv (qui le anticipazioni) Rai 2 ore 21:20 Natale a Casa Battista (qui le anticipazioni) Rai 3 ore 21:20 Report Canale 5 ore 21:40 Live – Non è la D’Urso Italia 1 ore 21:20 Pan Viaggio sull’isola che non c’è Rete 4 ore 21:25 Quarta Repubblica La7 ore 21:15 Grey’s Anatomy 15×22-23 1a Tv Free (qui le anticipazioni) Tv8 ore 21:25 Spectre Nove ore ore 21:30 Pizza Hero – La sfida dei Forni Serie e Film in TvTv16Le Serie Tv in Chiaro Rai 1 ore 21:15 Ognuno è Perfetto 1×01-02 1a Tv La7 ore 21:15 Grey’s Anatomy 15×22-23 1a Tv Italia 2 ore 21:30 Dragon Ball Le Grandi battaglie TopCrime ore 21:10 CSI New York 4×15-16 Giallo ore 21:10 Grantchester 4×03-04 1a Tv (qui le anticipazioni) Rai Premium ore ...

marcomariani : Volete comprare la vostra prima casa? Ecco come funzionano gli sconti del Fisco. Un aiuto prezioso per sciogliere i… - coyoteitalia : RT @coyoteitalia: Buon lunedì! COYOTE ha testato per voi la nuovissima #Volkswagen T-Cross! Curiosi di conoscere i nostri voti? Abbiamo val… - jadelovesj_ : lunedì sera ho la prima guida e ho ansia -