Tromba d’aria a Lauria | crolla tetto del PalaAlberti | gravissima una 28enne | operata

Leggi la notizia su fanpage

(Di sabato 14 dicembre 2019) Èla ragazza di 28 anni rimasta ferita nel crollo deldeldi, in provincia di Potenza, a causa dellad'aria che si è abbattuta su tutta la zona. Nel corso della notte è stataed è ancora ricoverata in rianimazione. Le condizioni degli altri feriti sono in miglioramento. Il sindaco: "Non ci sono altre persone sotto le macerie".

fattoquotidiano : Maltempo, tromba d’aria scoperchia palazzo dello sport di Lauria: il tetto finisce su una palestra vicina, 3 feriti… - MediasetTgcom24 : Tromba d'aria nel Potentino, crolla tetto palestra: grave una giovane #lauria - Agenzia_Ansa : #Maltempo: tromba d'aria a #Lauria, grave una ragazza -