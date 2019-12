Lucca | neonato muore in culla | trovati femore fratturato e segni sul collo | indagata la

Leggi la notizia su limemagazine.eu

(Di sabato 14 dicembre 2019) Dopo due anni di indagini è stata iscritta nel registro degli indagati per omicidio la mamma di untrovato morto in: era il dicembre del 2017 quando la giovane, ex richiedente asilo minorenne e ospite presso una casa famiglia di Stiava, frazione di Massarosa,, diede l’allarme. All’inizio si pensò alla sindrome di morte in, ma l’autopsia ha fatto venire a galla un’altra verità: “L’ha soffocato”. Era stato trovato morto inma quel decesso ha sempre insospettito gli inquirenti che, dopo due anni da quel tragico avvenimento e con i risultati delle analisi dell’autopsia alla mano, hanno deciso di indagare la madre del. Succede a, dove la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per la ragazza accusata di omicidio: si tratta di una ex richiedente asilo minorenne, originaria della Guinea, arrivata in Italia nell’ambito di un progetto ...

