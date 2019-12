“L’ironia è un’altra cosa!” Heather Parisi non ci sta | un attacco durissimo

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 14 dicembre 2019) Il primo gennaio 2020 uscirà nelle sale cinematografiche il nuovo film dell’attore Checco Zalone, intitolato ‘Tolo Tolo’. Alcuni giorni fa è stata fatta una sorta di anticipazione con la presentazione ufficiale del brano ‘Immigrato’. Nonostante sia evidente la chiave ironica scelta da Checco, non tutti hanno apprezzato questa canzone e c’è chi lo ha addirittura accusato di essere un razzista e di avere dei pregiudizi. Ora è arrivata anche una reazione da parte di una personalità di spicco, ovvero la ballerina, che non vive in Italia da diversi anni. Infatti, torna di tanto in tanto nella nostra Penisola ma ormai la sua residenza è ad Hong Kong. Ha utilizzato il social network Twitter per dire la sua e criticare senza troppi giri di parole il promo del film. (Continua dopo la foto) Il tweet della donna recita così: ...

