Leggi la notizia su eurogamer

(Di sabato 14 dicembre 2019) Sevoi vorreste provare l'ottimoma per un motivo o per l'altro non avete in casa una PS4 forse è il vostro giorno fortunato in quanto l'esclusiva Sonysu PC.A dichiararlo è stato il noto giornalista di Kotaku Jason Schreier, che nel rispondere ad un fan ha dichiarato che al momento non può mettere a tacere i rumor riguardanti la presunta versione PC del gioco, aggiungendo che secondo lui la cosa è possibile (il fatto che HZD arrivisu PC).Naturalmente al momento non c'è nulla di certo e per quanto Schreier sia una fonte molto affidabile ha solo parlato di possibilità, senza smentire o confermare. Per questo motivo vi invitiamo a prendere la notizia come un semplice rumor, ma state tranquilli che sequalcosa bolle in pentola presto ne sapremo di più.Leggi altro...

Eurogamer_it : Horizon Zero Dawn potrebbe davvero arrivare anche su PC - Asgard_Hydra : Horizon: Zero Dawn su PC? Per Jason Schreier è una possibilità - Asgard_Hydra : Horizon Zero Dawn su PC, Jason Schreier conferma l'indiscrezione -