Heather Parisi critica Checco Zalone | L' ironia è altro Ma il web non ci sta

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di sabato 14 dicembre 2019) Serena Granato In un tweet lanciato nelle ultime ore,ha destinato parole dure asul nuovo film in arrivo, Tolo Tolo, che uscirà nelle sale cinematografiche il prossimo 1° gennaioè tornato al centro dell'attenzione mediatica, per via del suo imminente ritorno al cinema. Attore, comico, cabarettista e conduttore televisivo,sta facendo discutere sul suo conto, dopo la divulgazione in rete del trailer del suo atteso nuovo film, Tolo Tolo, la cui uscita al cinema è prevista per il 1° gennaio dell'anno alle porte. Nel video che anticipa l'uscita dell'attesa pellicola cinematografica, un extracomunitario viene presentato -con tono satirico- come "onnipresente". Un dettaglio quest'ultimo che, chiaramente, rispecchia la condizione che molti italiani sentono di vivere all'ordine del giorno. Nel trailer di Tolo Tolo, l'immigrato ...

heather_parisi : Ogni volta che leggo i nomi di chi critica @GretaThunberg mi rendo sempre più conto che sta nel giusto. Il numero d… - heather_parisi : L'immigrato di #CheccoZalone è un concentrato di luoghi comuni che non ha nulla di ironico. Perché l'ironia è altro… - trash_italiano : Heather Parisi si scaglia contro il film di Checco Zalone -