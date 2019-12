Giuseppe Conte e i responsabili | retroscena | Le prove nascoste nel telefonino del

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 14 dicembre 2019) Lesononei telefonini di Nicola Zingaretti e di. In Parlamento il "partito del non voto" è ampio e trasversale, al di là degli eclatanti passaggi di senatori dal M5s alla Lega che destabilizzano la tenuta del governo. Ma come riferisce ildi Francesco Verder

redazioneiene : Concorso e fatture: con @a_monteleone e @marcoocchipintj abbiamo trovato un nuovo documento che smentirebbe la vers… - redazioneiene : STASERA A LE IENE Giuseppe Conte, sul suo rapporto con Guido Alpa, aveva detto: “L’Autorità anticorruzione si è es… - LegaSalvini : MES, CLAUDIO BORGHI ATTACCA GIUSEPPE CONTE: 'TRADITORE, COSA NON CAPIVA?' -