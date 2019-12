FORMAZIONI Genoa Sampdoria | Gabbiadini out Sturaro-Schone dietro Pinamonti

Leggi la notizia su calcionews24

(Di sabato 14 dicembre 2019) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 16ª giornata di Serie A 2019/20:Ecco gli schieramenti ufficiali di, match valido per la 16ª giornata di Serie A 2019/2020.(3-4-2-1): Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Ghiglione, Cassata, Radovanovic, Pajac;. All. Thiago Motta.(4-4-1-1): Audero; Depaoli, Ferrari, Colley, Murru; Thorsby, Vieira, Ekdal, Linetty; Ramirez; Quagliarella. All. Ranieri. Leggi su Calcionews24.com

