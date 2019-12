Brescia-Lecce 3-0 | le pagelle di CalcioWeb | Torregrossa non si fa pregare | Spalek cambia

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 14 dicembre 2019)– Finisce 2-0 al Rigamonti il match, partita che ha regalato tantissime emozioni. Già nel primo tempo la gara è stata molto accesa sul piano fisico, con l’arbitro Irrati che spesso ha dovuto tirare fuori i cartellini per calmare gli animi. Le Rondinelle mettono le cose in chiaro già dal primo tempo: la punizione di Balotelli è il preluidio al 32′ del gol di Chancellor, su assist dell’appena entrato(infortunio Ndoj). E così, mentre Liverani ha qualcosa da dire all’ex attaccante di Milan e Nizza, ecco cheal 44′ firma il raddoppio su grave errore di Gabriel. Nella ripresa la musica non, è sempre ila tenere in mano il pallino del gioco. La chiudeal 61′. I padroni di casa escono momentaneamente dalla zona retrocessione, in attesa del derby di domani ...

