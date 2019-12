Leggi la notizia su limemagazine.eu

(Di sabato 14 dicembre 2019) Ricerche senza sosta ad, Oristano, per, ex agente di Polizia Penitenziaria di 56 annida cinque giorni. Lunedì era andato a trovare la mamma e la sorella e poi è sparitoaver ricevuto una strana. L’appello del figlio: “Mi hanno detto che, negli ultimi giorni, mio padre era nervoso. Chiunque abbia notizie ci aiuti”. Ha ricevuto unapoco è. C’è apprensione a Cagliari per la sorte di, 56 anni ed ex agente della Polizia Penitenziaria, sparito dallo scorso lunedì 9 dicembre da, in provincia di Oristano, dove si era recato per fare visita alla mamma e alla sorella che vivono nella zona, mentre lui con la sua famiglia da anni risiede a Cagliari. Proprio alle forze dell’ordine del capoluogo sardo, i suoi parenti hanno presentato denuncia di scomparsa. Stando a quanto ...

UnioneSarda : #Sardegna - 'Nessuna traccia di Vittorio Maullu', nelle ricerche ad #Asuni usati anche dei droni - LimeMagazineU : Asuni, Vittorio Maullu scomparso dopo una telefonata misteriosa: “Aiutateci a trovarlo” - periodicodaily : Asuni (Oristano) - Aiutateci a trovarlo è scomparso Vittorio Maullu 56 anni - Periodico Daily -