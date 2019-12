Tromba d’aria nel Potentino | crolla il tetto di una palestra | 8 feriti | grave una giovane

Leggi la notizia su open.online

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Forti raffiche di vento hanno scoperchiato ildi un palazzetto dello sport. È successo a Lauria, in provincia di Potenza, dove èto ildel Pala Alberti Lauria. Una parte delle macerie si sarebbero riversate a causa del forte vento anche in unaadiacente, dove si trovavano una decina di giovani che si stavano allenando, secondo quanto riferito dagli inviati del Tgr Rai Basilicata. Immediato il soccorso sul posto dei carabinieri, dei Vigili del fuoco e del personale del 118. Secondo le prime informazioni almeno 8 persone sarebbero rimaste ferite. Tra queste, una 28enne si troverebbe in gravi condizioni, ricoverata in rianimazione presso l’Ospedale di Lagonero (Potenza). Altri due, uno dei quali 15enne, sono stati trasportati all’ospedale San Carlo di Potenza. Non destano preoccupazioni le condizioni delle altre persone coinvolte. Le prime ...

