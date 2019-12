Susanna Tamaro si ritira per la sindrome di Asperger | ‘Non ho più energie’

Leggi la notizia su tvzap.kataweb

(Di venerdì 13 dicembre 2019)sidalla vita pubblica a causa della malattia di cui soffre, ma continuerà a scrivere. L’annuncio arriva nel corso dell’evento ‘Buon compleanno,’, organizzato a Orvieto dalla Fondazione Luca&Katia Tomassini per festeggiare i suoi 62 anni. “Mi ritiro dalla vita pubblica perché non ho più energie. Come sapete soffro di unaneurologica, quella di, che dà tanti vantaggi, come una memoria spaventosa, ma anche tanti svantaggi, soprattutto dopo 50 anni”.: “Non posso più muovermi” “Finché ero giovane ho potuto gestire la malattia – ha spiegato la scrittrice -, dopo i 50 anni ho cominciato a peggiorare, perché porta grande alterazione delle percezioni. Non posso più muovermi, viaggiare, fare incontri, non ho più forza per farlo e dovendo scegliere scelgo di rimanere a ...

