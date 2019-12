Stramaccioni non molla | «Voglio tornare in Iran e riprendere la corsa»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di venerdì 13 dicembre 2019)non: «Vorreiall’Esteghlal perl’incredibile. Separazione? Molte cose non tornavano…» Momento non facile per Andrea, che si è separato dall’Esteghlal a causa della situazione difficile vissuta negli ultimi sei mesi. Il tecnico, racconta al La Gazzetta dello Sport, spera tuttavia di: «laal titolo. Separazione? Molte cose non tornavano. Per esempio mi avevano mostrato un super centro sportivo dove però non ci siamo potuti allenare per mesi. Il presidente Fatih ora si è dimesso, i 5 uomini del board sono in attesa delle decisioni del Ministro dello Sport che deve nominare il successore. Se anche si sbloccassero i problemi politici e finanziari per poter firmare il nuovo contratto, temo che manchino i tempi per essere in panchina, ma l’importante èquesta ...

CalcioIraniano : #Stramaccioni intervistato da Varzesh3: «Nulla è cambiato dal mio rientro in Italia ???? Le promesse non sono state m… - Valeninhoo : @DiMarzio E perché non Stramaccioni ? Questi inglesi di MERDA non capiscono niente al calcio - RY8113 : @delinquentweet ??????Non dimentichiamoci di Diabatè (ex Benevento 11 partite 8gol in serie A) militante all’Esteghal di Stramaccioni -