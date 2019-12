Snowboardcross | Michela Moioli non sfata il tabù ed è seconda dietro Eva Samkova a

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Arriva il venticinquesimo podio della carriera nella Coppa del Mondo diper. La lombarda, campionessa olimpica in carica della specialità, è riuscita nuovamente a dar spettacolo: nella tappa iniziale del massimo circuito internazionale in terra austriaca, a Montafon, l’azzurra ha chiuso inposizione. Manca ancora il successo, che è ormai un(manca da Veysonnaz 2018), ma è l’ennesima dimostrazione di forza da parte della 24enne nativa di Alzano Lombardo. Mostruosa era stata la rimonta dell’azzurra in semifinale: partita con un grosso handicap, sulle gobbe finale è riuscita a recuperare davvero tantissimo su tutte le rivali e salvandosi quasi per miracolo. A trionfare su un percorso molto breve è la ceca Eva. La detentrice della sfera di cristallo parte fortissimo e trova il quattordicesimo successo della carriera. ...

Deborah_SW4P : Ma cos'ha fatto Michela Moioli in semifinale a #Montafon?! ?? Che rimonta! #snowboardcross - OA_Sport : LIVE Snowboardcross, Coppa del Mondo Montafon 2019 in DIRETTA: Michela Moioli cerca il timbro della campionessa, oc… - zazoomblog : LIVE Snowboardcross Coppa del Mondo Montafon 2019 in DIRETTA: Michela Moioli cerca il timbro della campionessa occh… -