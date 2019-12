Leggi la notizia su optimaitalia

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Arrivano novità estremamente importanti oggi 13 dicembre per gli utenti che sono in possesso di uno smartphone, in relazione ai modelli che a medio termine potrannonuare a ricevere, rispetto a quelli costretti ad accontentarsi di patch. Proviamo dunque ad inquadrare la situazione, grazie a fonti molto vicine al colosso cinese, considerando il fatto che a mio modo di vedere non mancano certo le sorprese nel doppio elenco emerso stamane. Dopo aver analizzato i modelli che, ad oggi, sono destinati a ricevere l'aggiornamento con Color AOD tra quelli commercializzati da, bisogna dunque suddividere quelli che otterranno costante protezione dalle minacce che girano in rete da quelli che in un certo senso potrei definire di Serie B. Approccio naturale e giustificato quello del brand, giusto evidenziarlo, se pensiamo che tali differenze ...

smenichini : Con i laburisti avviati verso una sanguinosa resa dei conti e una lunga traversata nel deserto, con i Tories in tot… - RaiUno : #Sarzana: la resa dei conti. @imediciofficial #IMedici #NelNomeDellaFamiglia #Rai1 - GioPao9 : Resa dei conti con #Huawei e #Honor: lista device con aggiornamenti mensili e trimestrali a fine 2019 -