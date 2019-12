Popolare Bari | Di Maio | aiuteremo i risparmiatori | non i banchieri

Leggi la notizia su agi

(Di sabato 14 dicembre 2019) "Abbiamo sempre detto che, non i: in questo momento c'è un problema con la Bancadi, ma noi dobbiamo andare a vedere a chi hanno prestato i soldi". Così il capo politico del M5S a Catanzaro, parlando alla convention di apertura della campagna elettorale per le Regionali. "Pensiamo - ha aggiunto Di- a un decreto che aiuti i, non gli amici delle banche. Serve una riflessione sul decreto". Intanto si è concluso il Consiglio dei Ministri per informare il Governo sulle decisioni adottate da Banca d'Italia con riguardo alla Bancadi. Il Ministro Roberto Gualtieri ha riferito che la Banca d'Italia ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo della Bancadie ha deliberato la sottoposizione della Banca stessa alla procedura di ...

