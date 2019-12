“No mozziconi a terra” | Striscia la Notizia a Pietrelcina con una proposta

Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto(Bn) – Visita a sorpresa della troupe dilain quel di. Nel paese caro a padre Pio è arrivato Luca Abete per far firmare al sindaco una normativa che impegna la comunità ad evitare di gettaredi sigaretta a terra. Come si vede nella bozza, l’applicazione deve essere immediata, serve l’impegno nella comunicazione della normativa ai cittadini e una rendicontazione trimestrale dei risultati ottenuti. Un primo passo per cercare di rendere il piccolo centro sannita un gioiello anche sotto l’aspetto della pulizia e del decoro. L'articolo “Noa terra”,lacon unaproviene da Anteprima24.it.

