Mario Centeno | Mi aspetto la ratifica del Mes all' inizio del 2020

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Il presidente dell’Eurogruppo,, si aspetta che ladella riforma del Mes avvenga “all’del prossimo anno”. È “importante per ogni Paese e per l’Eurozona” nel suo complesso, ha detto entrando al’Eurosummit.“L’approccio è equilibrato per rendere più sicuri tutti i nostri debiti e rafforzare il ruolo del Mes come scudo per le crisi che non eravamo preparati ad affrontare alcuni anni fa”, ha sottolineato.Sulle affermazioni del presidente dell’Eurogruppo, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha commentato: “Rispetto le aspettative di” sul poter firmare il Mes a“ma poi a condividere e sottoscrivere i risultati sono ciascuno stato nell’ambito delle sue prerogative. Il governo italiano, come sempre dichiarato, ...

