LIVE Fognini-Monfils | Tennis Cup Diriyah 2019 in DIRETTA | 4-3 | il ligure in vantaggio di

(Di venerdì 13 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGAME– Servizio e dritto per La Monf.5-4 40-30delizia il pubblico con una giocata spettacolare e conquista il punto con la volee. 40-15 Risposta fuori misura di. 30-15costretto a vincere due volte questo punto, lo fa bene. 15-15 Gioca bene, che si costruisce il punto da dietro e chiude con un dritto imprendibile. 15-0 Ottima prima esterna per. GAME– Si ferma in rete, ilta di Arma di Taggia a un passo dal set.5-3 40-15 Impreciso. 30-15 Si ferma in rete il dritto del. 30-0 Prima vincente per. 15-0 Di poco out il rovescio di La Monf. GAME– Servizio e dritto per4-3 40-30 Ace. 30-30 Il rovescio diè completamente fuori misura. 15-30 ...

