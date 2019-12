Judo | Masters Qingdao 2019 | Christian Parlati conclude in quinta posizione nei -81 kg

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Seconda giornata deldi, in Cina, torneo riservato esclusivamente ai migliori 36 del ranking mondiale (senza limitazioni nazionali), con l’eccezione di due posti extra a disin ciascuna categoria per la Cina in qualità di Paese ospitante dell’evento. L’Italia, reduce dagli strepitosi risultati di ieri suggellati dal successo di Manuel Lombardo nei -66 kg (unico atleta del Bel Paese ad aver trionfato al), si è messa ancora in evidenza. Il migliore quest’oggi è statoche ha concluso la sua prova innei -81 kg, distinguendosi per un percorso di pregevolissima fattura. Il 21enne nostrano, secondo quest’anno nel Grand Prix ad Antalya e campione del mondo ed europeo l’anno scorso, ha avuto un battesimo del fuoco contro il n.3 del mondo Saeid Mollaei, sconfiggendo il mongolo per ...

