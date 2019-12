Ecircular, parte dal Centro Europe Direct LUPT della Federico II la nuova frontiera della sostenibilità (Di venerdì 13 dicembre 2019) Il Centro Europe Direct LUPT “Maria Scognamiglio” dell’università Federico II di Napoli ancora in prima linea sul fronte della promozione di buone pratiche e politiche Europee. Attenzione incentrata, nel corso dell’appuntamento di giovedì 12 dicembre presso l’aula Pessina dell’ateneo napoletano, sul tema della “Sostenibilità ed economia circolare nell’Europa del 2030. Una sfida per rilanciare lo sviluppo territoriale”. Nell’occasione è stato anche presentato il progetto “Ecircular”, promosso dalla professoressa Vincenza Faraco (docente di Chimica e Biotecnologia delle Fermentazioni) proprio in collaborazione con il Centro Europe Direct LUPT “Maria Scognamiglio”. “Ecircular è una grande area di ricerca – spiega la Faraco – appena costituita presso il Centro LUPT. Si avvale del contributo ...

