Cosa c’è stasera in TV

Leggi la notizia su ilpost

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Da una parte Zoro e Makkox, dall'altra Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada, e un po' di altre cose in mezzo

NicolaPorro : Cosa c’è di più populista di un movimento come le #Sardine, nato in piazza senza idee né proposte ma solo per prote… - caritas_milano : Cosa significa essere poveri oggi in Italia? Nelle mani del 5% più ricco c’è la stessa quota di ricchezza del 90%… - reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre Da dove arriva il #pesce che compriamo? Cosa c'è dentro? -