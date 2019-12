Cast Grande Fratello Vip | Signorini conferma Ivan Gonzalez concorrente?

Leggi la notizia su lanostratv

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Alfonsodi Uomini e Donnedel GF Vip? L’indizio Nelle ultime ore Alfonsoha pubblicato sul suo profilo Instagram la foto di un ragazzo a petto nudo, senza mostrare il volto. Il sito 361 Magazine ha fatto sapere chesarà undelVip. Lo spagnolo, divenuto soprattutto famoso per la sua celebre frase durante il percorso nel dating sentimentale di Maria De Filippi, “Prendi il bolo e ti innamori del piloto”, ha partecipato a Temptation Island Vip attirando da subito le attenzioni di Valeria Marini, che non ha esitato a eleggerlo come suo tentatore preferito non appena sbarcata sull’Isola. Giovane, aitante e sguardo da chi sa di piacere,ha riscosso unsuccesso anche sul social. Sarà davvero lui uno dei concorrenti delVip ...

