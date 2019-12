Anticipazioni Grande Fratello Vip 2020 | svelato il secondo concorrente

Leggi la notizia su lanostratv

(Di venerdì 13 dicembre 2019) GF Vipconcorrenti: il modello Andrea Denver nel cast? L’ultima indiscrezione IlVip 4 andrà in onda su Canale 5 subito dopo le feste. E, inutile negarlo, l’hype nei telespettatori è già alto. Difatti in tanti hanno dichiarato sui social di non stare più nella pelle di scoprire chi saranno i concorrenti del GF Vip di Alfonso Signorini. E proprio a tal proposito ecco arrivare una nuova indiscrezione che farà sicuramente felici molte donne affezionate alla versione vip del padre di tutti i reality show. Difatti, in base alle indiscrezioni raccolte dal blog IlVicolodelleNews.it, pare che nel cast delVip ci sarà Andrea Denver. Una news che ovviamente ha accesso immediatamente gli animi delle tante telespettatrici, le quali si sono riversate sul suo profilo instagram per ammirare le sue foto. Difatti Andrea Salerno, in arte Andrea Denver, ha ...

