Vitulano | due rinforzi per confermare il primato | i colpi del presidente De Maria

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoAdesso fa veramente sul serio. Prendi la capolista, aggiungi Gianfranco Goglia, poi inserisci altri due giocatori di categoria superiore ed il quadro è completo. Ilscopre le carte e dichiara, manco ce ne fosse bisogno, i suoi intenti bellicosi. IlSalvatore Deha piazzato il doppio colpo: vestiranno la maglia neroverde Gino Petecca e Nicolino Crisci, elementi di spicco che vanno ad alzare notevolmente il tasso tecnico della compagine vitulanese. Crisci, classe ’80, ha già vestito la maglia neroverde, oltre alle maglie ‘pro’ in serie C a Cassino e Aversa, oltre a tante maglie storiche come l’Alba Sannio, la Forza e Coraggio, il Bojano, il Campobasso e Paolisi. Petecca, classe ’88 è un riferimento del calcio caudino: Rotondi, Audax Cervinara, Paolisi, Montesarchio, Santaa Vico e Teora. ...

