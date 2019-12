Traffico Roma del 12-12-2019 ore 09 | 30

Leggi la notizia su romadailynews

(Di giovedì 12 dicembre 2019) SONO ancora MOLTO TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI VIE CONSOLARI IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTà. INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24-TERAMO da tor cervara al gra in uscita dalla città, e DA SETTECAMINI A VIA FIORENTINI VERSO LA TANG.EST. PROSEGUENDO SULLA TANG.EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO, INCOLONNAMENTI FINO A VIA DEI CAMPI SPORTIVI; CODE A TRATTI ANCHE VERSO SAN GIOVANNI DA CORSO FRANCIA ALLA VIA NOMENTANA, E DA SAN LORENZO A VIALE CASTRENSE. sul gra, in carreggiata esterna, code per incidente DALL’APPIA ALLA TIBURTINA, poi rallentamenti dall’aurelia a via del pescaccio, e dallafiumicino alla via del mare.rallentato anche in carreggiata interna, tra la diramazione dinord e la tiburtina, poi code a tratti dalla diramazione disud alla-fiumicino. incolonnamenti anche sulla-fiumicino dal gra al viadotto della magliana verso l’eur. PER ...

