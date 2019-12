Torino | rinnovo in vista per Belotti? Ecco l’idea di Cairo

Leggi la notizia su calcionews24

(Di giovedì 12 dicembre 2019)inper Andreapensa a prolungare di un anno il contratto per dare uno scossone all’ambiente Urbanovuole dare uno scossone all’ambiente. Per farlo il patron granata sta pensando di rinnovare il contratto del capitano, ovvero Andrea, attualmente alle prese con qualche problema fisico. L’idea del presidente, evidenzia l’edizione odierna di TuttoSport, è quella di proporre all’attaccante un prolungamento fino al 2023, allungando quindi di un anno l’attuale accordo. Leggi su Calcionews24.com

