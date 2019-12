Sondaggio Masia | Lucia Borgonzoni a un passo da Bonaccini | le cifre della vittoria

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 12 dicembre 2019)vola nei sondaggi, sempre più alle calcagna di Stefano. Quello del 26 gennaio in Emilia-Romagna si prospetta un testa a testa, con - secondo ildi Fabrizioper Agorà - l'attuale presidenteregione al 46,5 per cento e, subito dietro, la candidata leghi

simo26110561 : RT @Libero_official: Il #sondaggio di Fabrizio Masia boccia Mattia Santori: per una netta maggioranza, 'non deve candidarsi'#sardine https… - zazoomnews : Sardine dal sondaggio di Fabrizio Masia uno schiaffo a Mattia Santori: per gli italiani non deve candidarsi -… - Stefaniacasp : RT @Libero_official: Il #sondaggio di Fabrizio Masia boccia Mattia Santori: per una netta maggioranza, 'non deve candidarsi'#sardine https… -