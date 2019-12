Leggi la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Rinocontinua a provare il 4-3-3. Alla presenza di Aurelio De Laurentiis che segue da vicino la nuova avventura dell’allenatore ex Milan. Nel tridente d’attaccosta provando Milik centravanti e asta alternando Insigne eche tornerebbe così al ruolo che occupava prima dell’invenzione di Sarri per la partenza di Higuain e la bocciatura di Gabbiadini. Come centravanti ovviamente giocherebbe Milik che si sta alternando con Llorente. A destra quindi le opzioni sarebbero Callejon e Lozano. L’altro ruolo fondamentale della nuova disposizione è il centrale di centrocampo. Ruolo che sarebbe affidato ad Allan, anche se è stato provato anche Zielinski. L'articolo Sky: nel 4-3-3 diilNapolista.

SkyTG24 : Le orche avvistate al largo di #Genova hanno deciso di restare nel porto di Pra': lo testimoniano i filmati della C… - napolista : Sky: nel 4-3-3 di Gattuso, Mertens torna sulla sinistra Dries tornerebbe così al vecchio ruolo prima di essere inv… - AlessandroLardo : Faccenda molto interessante: per quanto non si possano condividere le altrui posizioni, se si muovono nel perimetro… -