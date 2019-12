Risultati Europa League | il programma completo e le classifiche aggiornate

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 12 dicembre 2019)– Si gioca la sesta ed ultima giornata di. Impegnate Lazio e Roma. I biancocelesti hanno ancora qualche briciolo di speranza. La squadra di Simone Inzaghi sarà ospite del Rennes, obbligatorio vincere e sperare che il Celtic faccia altrettanto in Romania sul campo del Cluj. I giallorossi, invece, ricevono il Wolfsberger all’Olimpico. Per certificare il passaggio del turno basta un punto. Tanti ancora i verdetti da scrivere in questa fase a gironi. Nel girone B Copenaghen, Malmo e Dinamo Kiev si giocano due posti. Getafe e Krasnodar è uno spareggio nel girone C. Devono ancora ottenere la qualificazione Arsenal ed Eintracht Francoforte. Apertissimo il girone G (Rangers, Porto, Young Boys, Feyenoord) con tutte e quattro le squadre in grado di passare il turno. Ile le. GIOVEDI’ ore ...

