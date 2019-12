Rennes Lazio 0-0 LIVE | fischio d’inizio

Leggi la notizia su calcionews24

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Al Roazhon Park, la 6ª giornata dell’Europa League 2019/20 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Roazhon Park,si affrontano nel match valido per la 6ª giornata della fase a gironi dell’Europa League 2019/2020. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiMOVIOLAd’inizio – Si parte 5′ Partenza– Intenso l’avvio dei padroni di casa che hanno impegnato in un paio di occasioni la difesa biancoceleste Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e tabellino(4-4-2): Salin; Boey, Gnagnon, Nyamsi, Doumbia; Da Cunha, Grenier, Léa-Siliki, Tait; Ghobo, Siebatcheu. A disp.: Mendy, Da Silva, Morel, Camavinga, Del Castillo, Niang, Guitane. All.:Julien Stephan(3-5-2): Proto; Bastos, Vavro, Acerbi; Lazzari, Parolo, Cataldi, Luis Alberto, ...

