Oroscopo 2020 Gemelli | Branko | previsioni di tutti i mesi dell’anno

Leggi la notizia su lanostratv

(Di giovedì 12 dicembre 2019): ledel segno per gennaio, febbraio, marzo e aprile Dal nuovo libro di, dal titolo “Calendario Astrologico”, riportiamo in questo articolo alcune informazioni generali sulledell’del segno dei, per ognuno dei dodici. L’dideldeidi gennaio dice che il primo mese del nuovo anno sarà buono per chi dovrà fare un mutuo, mentre chi ha contratti da siglare o progetti da illustrare, dovrà farlo subito a febbraio. A marzo i nati sotto il segno deipotrebbero avvertire fastidi a braccia e gambe, mentre nel mese di aprile la forma fisica vedrà invece un miglioramento.segnozodiacalidi maggio, giugno, luglio e agosto Continuando a sfogliare le pagine del libro citato all’inizio ...

Garp01 : Questa mattina ha nevicato un po', molto poco ma a me basta anche solo vedere quella merda bianca per farmi venire… - pierluigicri : Oroscopo 2020, Ariete: amore in affanno, complicazioni sul lavoro - FedericaFarini : #realitymagazine nuovo numero! La rivista che ama il territorio. Speciale #oroscopo #2020 per ogni #segnozodiacale:… -