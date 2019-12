‘Ndrangheta in Umbria | sistema economico infiltrato “in modo significativo” | arresti e

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Le cosche della ‘Ndrangheta hanno messo le mani sull’, infiltrando “insignificativo” ildella regione. È quanto emerge da un’indagine della Polizia durata diversi mesi che ha portato questa mattina gli agenti ad eseguire decine die sequestri per diversi milioni sia in Calabria che in. Nel mirino del Servizio centrale operativo e le squadre mobili di Perugia, Catanzaro e Reggio Calabria, sotto la direzione delle Procure distrettuali di Catanzaro e Reggio Calabria, le cosche Trapasso, Mannolo e Zofreo di San Leonardo di Cutro e Commisso di Siderno. Da tempo inquirenti e investigatori dell’Antimafia monitorano le infiltrazioni in. “La posizione centrale nel territorio nazionale, l’assenza di una forte criminalità locale, la presenza di importanti vie di comunicazione e – scriveva la Direzione ...

