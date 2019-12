Napoli | Llorente | «Gattuso è venuto con tanta determinazione»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di giovedì 12 dicembre 2019)ha parlato del futuro deladesso che c’è: «Per febbraio quarto posto e ancora in Champions» Fernandoha risposto alle domande dei giornalisti presenti alla presentazione del calendario del. Le parole dello spagnolo raccolte da Tuttomercatoweb.– «È un eccellente allenatore e saprà trarre il meglio da ognuno di noi. Tutti dobbiamo essere uniti e sforzarci. Lui ci darà tantissimo e andrà tutto benissimo. Gennaro è subitoconvoglia di aiutarci,. Questo è importante, ci può aiutare tantissimo. Speriamo che già dal Parma si veda un grandee tutti i tifosi siano contenti» FUTURO – «Speriamo a febbraio di aver recuperato il quarto posto in campionato e che andremo avanti ancora in Champions League. È quello che vogliamo, siamo una squadra forte e lo dimostreremo. Vogliamo recuperare ...

