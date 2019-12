Leggi la notizia su today

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Il modello italiano di corridoi umanitari può diventare un punto di riferimento a livello europeo. Il progetto è stato...

Today_it : Migranti, quando la società civile è 'più avanti' della #politica - intornoAlTempo : RT @SilviaGuessWhat: #PotreiDirti Se pensi che la politica non t riguardi guarda come spende il governo i soldi degli italiani. Ma questi q… - Davidone74 : RT @SilviaGuessWhat: #PotreiDirti Se pensi che la politica non t riguardi guarda come spende il governo i soldi degli italiani. Ma questi q… -